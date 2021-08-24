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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Депутат потребовал изменить правила тонировки авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ArtisticOperations / Pixabay License

Тонировка передних боковых стекол на автомобиле может быть сильнее, требования к светопропусканию следует снизить с 70 до 50% — с таким предложением к правительству выступил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Разумная тонировка передних боковых стекол позволяет избежать и критичного перегрева салона, и избыточного расхода топлива на кондиционирование. Рядовая семейная поездка в торговый центр оборачивается раскалённой машиной на стоянке. Каково испытание маленьким детям?» — написал Нилов в Telegram.

По его словам, действующие нормы светопропускания тонировочной пленки чаще всего провоцируют конфликты с автоинспекцией. Он пояснил, что в Приложении к Правилам дорожного движения упоминается ГОСТ 5727-88 «Стекло безопасное для наземного транспорта», в котором указано, что светопропускание ветровых стекол должно быть не менее 75%, прочих стекол — не менее 70%.

Несмотря на то, что действие данного стандарта с 1 января 2015 года утратило силу и действует ГОСТ 32565-2013 с единым пороговым значением светопропускной способности 70%, инспекторы ГИБДД руководствуются старыми цифрами.

Итоговое светопропускание ветровых стекол на новых автомобилях с лучшими атермальными тонировочными пленками может в лучшем случае составлять 70-72%, то есть не дотягивает до 75%. Избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно.

Нилов привел в пример практику в ряде штатов США, где защита автомобиля тонировочной пленкой — нормативное требование к автовладельцам, позволяющим как защитить водителя и пассажиров от избыточной солнечной радиации, так и снизить уровень аварийности, а также значительно сэкономить средства на охлаждение салона автомобиля.

Тема: Дорожные войны
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