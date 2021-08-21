Microsoft выпустила новую сборку Windows 11

Microsoft выпустила свежую предварительную версию Windows 11 под номером 22000.160 для участников инсайдерской программы.

Тестовые версии операционной платформы выпускаются перед официальным выходом Windows 11, который ожидается осенью этого года. Разработчики предлагают тестерам оценить нововведения и стабильность работы своего творения.

Новая версия Windows 11 получила незначительные изменения. Так, в операционной системе появилось обновленное приложение «Часы» с поддержкой анонсированной ранее функции Focus Session.

Также изменился принцип отображения времени, необходимого для установки обновлений. Приблизительное время теперь будет выводиться только при использовании SSD-накопителя, при работе с обычным HDD-диском оно не станет отображаться.