Археологи ТГУ и Эрмитажа нашли в Хакасии уникальное захоронение

Комплексная экспедиция Томского государственного университета и Государственного Эрмитажа во время раскопок на грунтовом могильнике Оглахты в Хакасии обнаружила захоронение с уникальной сохранностью предметов из органики, относящихся к таштыкской археологической культуре 1700-летней давности, сообщает пресс-служба вуза.
Археологи расчистили одно погребение, в котором захоронены
женщина и останки еще одного кремированного человека. Однако уникальность
могилы в другом: здесь найдены предметы из дерева, бересты и ткани, а это
огромная редкость.
«Чаще всего археологи имеют дело с камнем, керамикой и
металлом. Но наша экспедиция нашла предметы из дерева. И это не щепки и
осколки, чего можно было ожидать от вещей 1700-летней давности, а крепкий сруб,
который за все это время только чуть отсырел», – объяснил руководитель
экспедиции, заведующий лабораторией «Артефакт» ТГУ Евгений Водясов.
На исследование найденных в могиле предметов уйдут годы, но
это будут годы интереснейшей работы, утверждает археолог. Выявленные в
погребении предметы быта обещают рассказать о таштыкской культуре много нового.
В погребении археологи обнаружили предположительно женский
костяк с частично сохранившимися остатками кожи. Рядом с черепом неизвестной
обнаружены многочисленные осколки гипсовой погребальной маски.
Рядом с телом женщины были найдены останки кремированного
человека. Известно, что в похожих погребениях они были вложены в
погребальную «куклу», которая до наших дней, увы, не сохранилась.
Хранитель оглахтинской коллекции Государственного
Эрмитажа Светлана Панкова рассказала, что в захоронении было найдено
порядка десяти предметов из дерева: сосуды, бочонок с орнаментом и что-то
похожее на корытце, а также предмет, условно названный «шкатулкой».
«Этот предмет точно имел какое-то функциональное назначение.
Но какое – мы пока не понимаем. Интересно и то, что в ней содержалось. "На
глаз" это определить невозможно, необходим химический анализ грунта. Возможно,
этнографические параллели подскажут его назначение. Но уже очевидно, что это
уникальный предмет, ранее нигде в древности не встречавшийся», – сказала Панкова.
Погребальный инвентарь в могиле прекрасно сохранился
благодаря тому, что сруб был обернут берестой и погребен под слоем камней и
грунта. Внутри установился оптимальный для сохранности режим, близкий к
условиям холодильника – около 10 градусов тепла.