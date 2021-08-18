Археологи ТГУ и Эрмитажа нашли в Хакасии уникальное захоронение

Комплексная экспедиция Томского государственного университета и Государственного Эрмитажа во время раскопок на грунтовом могильнике Оглахты в Хакасии обнаружила захоронение с уникальной сохранностью предметов из органики, относящихся к таштыкской археологической культуре 1700-летней давности, сообщает пресс-служба вуза.

Археологи расчистили одно погребение, в котором захоронены женщина и останки еще одного кремированного человека. Однако уникальность могилы в другом: здесь найдены предметы из дерева, бересты и ткани, а это огромная редкость.

«Чаще всего археологи имеют дело с камнем, керамикой и металлом. Но наша экспедиция нашла предметы из дерева. И это не щепки и осколки, чего можно было ожидать от вещей 1700-летней давности, а крепкий сруб, который за все это время только чуть отсырел», – объяснил руководитель экспедиции, заведующий лабораторией «Артефакт» ТГУ Евгений Водясов.

На исследование найденных в могиле предметов уйдут годы, но это будут годы интереснейшей работы, утверждает археолог. Выявленные в погребении предметы быта обещают рассказать о таштыкской культуре много нового.

В погребении археологи обнаружили предположительно женский костяк с частично сохранившимися остатками кожи. Рядом с черепом неизвестной обнаружены многочисленные осколки гипсовой погребальной маски.

Рядом с телом женщины были найдены останки кремированного человека. Известно, что в похожих погребениях они были вложены в погребальную «куклу», которая до наших дней, увы, не сохранилась.

Хранитель оглахтинской коллекции Государственного Эрмитажа Светлана Панкова рассказала, что в захоронении было найдено порядка десяти предметов из дерева: сосуды, бочонок с орнаментом и что-то похожее на корытце, а также предмет, условно названный «шкатулкой».

«Этот предмет точно имел какое-то функциональное назначение. Но какое – мы пока не понимаем. Интересно и то, что в ней содержалось. "На глаз" это определить невозможно, необходим химический анализ грунта. Возможно, этнографические параллели подскажут его назначение. Но уже очевидно, что это уникальный предмет, ранее нигде в древности не встречавшийся», – сказала Панкова.

Погребальный инвентарь в могиле прекрасно сохранился благодаря тому, что сруб был обернут берестой и погребен под слоем камней и грунта. Внутри установился оптимальный для сохранности режим, близкий к условиям холодильника – около 10 градусов тепла.