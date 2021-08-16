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Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Zatoka33 / CC BY-SA 4.0

Китай намерен добиться права на вылов минтая в российских водах, представители КНР обозначили свою позицию на переговорах двусторонней комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

В качестве метода давления Пекин использует отказ от закупок российской рыбы, пишет РБК со ссылкой на источник в рыбной отрасли. Поставки российской рыбы на некогда крупнейший рынок сбыта рухнули за год на 83%.

Для урегулирования вопроса с экспортом рыбы Китаю предложили купить квоту на вылов минтая в российских водах, аналогичную той, что уже получила Южная Корея. Ее рыбаки могут ежегодно вылавливать 28,5 тысячи тонн. Плата за это составляет 375 долларов за тонну.

Однако Китай отказался покупать квоту и потребовал увеличить ее размер в пять раз — тем самым пожелав вылавливать в российских морях 100 тысяч тонн рыбы бесплатно. Эксперты отмечают, что действия Пекина носят признаки «торговой войны».

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