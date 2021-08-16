США изучат российскую экономику

США проверит российскую экономику на предмет соответствия рыночному статусу. Расследование проводится в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России, говорится в заявлении американского Министерства торговли.

Отмечается, что страна с рыночной экономикой должна соответствовать шести обязательным критериям. Среди них — степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран, а также степень государственной собственности или контроля над средствами производства

Кроме этого, эксперты выяснят, определяются ли ставки заработной платы в России путем свободных переговоров между работниками и менеджментом. Статус рыночной экономики важен для экспортеров, поскольку значительно усложняет возможность введения антидемпинговых пошлин против них.

Европейский союз и Соединенные Штаты официально признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. Этот статус позволяет российскому бизнесу оспаривать введение антидемпинговых мер со стороны США.