АЗС у дома: насколько безопасны мобильные заправки

Небольшие фургоны с топливным резервуаром и пистолетами. Такие передвижные АЗС все чаще наблюдают жители спальных районов. Они не только приезжают по вызову, но и просто стоят возле домов, магазинов и торгуют топливом. Удобно. Но кто контролирует качество топлива и безопасность, и куда жаловаться если мобильная заправка работает как стационарная?
В Новосибирске, по данным справочников, сервисов мобильных заправок пять. Официально вид их деятельности предполагает только доставку топлива.
Цена и качество
Редакция Sibnet.ru протестировала услуги одной из таких компаний. Установив мобильное приложение, водитель указал адрес и госномер автомобиля, заказал 25 литров АИ-92 и оплатил с карты. Через 15 минут позвонил заправщик и сказал, что приедет через 20 минут.
Обычно передвижные АЗС — это LADA Largus фургон со встроенным резервуаром для топлива и пистолетами со счетчиком. Заправщик приехал именно на такой.
При владельце машины заправил автомобиль. Сфотографировал количество литров на экранчике пистолета, а затем отправил на почту водителю вместе с чеком об оплате. Иногда заправляют без хозяина, и в этом случае фото служит доказательством факта заливки бензина.
Цена за литр оказалась на примерно на 1 рубль дешевле, чем на стационарной заправке в этот же день.
«Стоимость связана с тем, что мы покупаем определенный объем топлива и затем фиксируем цену. В отличие от стационарных заправок у нас меньше расходная часть, например, нет налога на имущество. Есть транспортные издержки и зарплаты сотрудников, обслуживание программного комплекса», — прокомментировал Sibnet.ru гендиректор сервиса доставки топлива «Мобильная заправка «Полный бак»» Артем Колыхалов.
В то же время независимые эксперты убеждены, что одна из проблем таких заправок — топливо может быть качественным далеко не всегда. И наличие паспорта, например, от одного из ведущих поставщиков топлива в регионе омского завода «Газпромнефти», не гарантирует качество.
«Есть сомнительные заправки, там тоже висит паспорт качества. Делается это так: человек покупает партию легального топлива, а потом покупает некачественное топливо, которое не соответствует стандарту ЕВРО-5. Но паспорт качества будет висеть», — высказался представитель Авто-Мото Ассоциации Алексей Носов.
По его мнению, в случае мобильных заправок, которые никто не контролирует, соблазн подмешивать некачественный бензин будет больше.
«Мы сдаем топливо на экспертизу и получаем заключения о качестве, на основе этого закупаем бензин. Кроме того, мониторим отзывы клиентов», — сказал руководитель сервиса заправки Колыхалов.
Собеседник привел примеры: «За полтора года было два случая. Один раз жаловались несколько клиентов, мы переговорили с поставщиками бензина, нашли проблему и исправили за пару дней. И месяц назад наш клиент — автопарк — сообщил о проблемах, это были технические ошибки поставщиков, исправили».
Это безопасно?
Колыхалов добавил, что их передвижные АЗС соответствуют требованиям к перевозке опасных грузов (ДОПОГ). А в том, что касается безопасности, то пожарную опасность представляют пары бензина, поэтому на всех машинах установлены антистатическое цепи, чтобы не было антистатического электричества.
«На парковках (в жилых районах) стоят обычные автомобили с баками по 120 литров, почти такие же как наши заправки. А у грузовиков (передвижных АЗС) объемы баков до 400 литров, поэтому никакой опасности в мобильных заправках нет», — заверил собеседник.
Колыхалов отметил, что каждый год количество клиентов растет, потому что многим удобней такой вариант заправки, это экономит время.
«Не все конторы по доставки топлива одинаково полезны, потому что не все осуществляют доставку топлива. Некоторое из них стоят в одних и тех же местах. Это не доставка топлива, а заправка, на которую не нужна лицензия, и возможно не нужны налоги потому, что непонятно дают чеки или нет», — сказал в свою очередь Носов.
И действительно, жители спальных районов все чаще замечают брендированные машины мобильных заправок, которые изо дня в день часами стоят на одном месте.
При этом двери передвижных АЗС открыты, видны пистолеты и ценники. То есть машины не просто стоят в ожидании вызова, а торгуют топливом «на точке». Расчет преимущественно наличный. Так, например, заправщики передвижной АЗС, которая регулярно стоит у торгового центра в микрорайоне «Чистая слобода», на вопрос клиента про безналичную оплату ответили: «Переводом можно».
Куда жаловаться?
«Мы автомобильные автозаправочные станции не контролируем с 2008 года. Постановление правительства отменило регистрацию данных станций, как опасных, потому что у них объемы хранения менее тысячи тонн», — сообщила Sibnet.ru и.о. начальника профильного отдела Ростехнадзора по СФО Людмила Урусова.
Если жители недовольны соседством с машиной-заправкой, которая постоянно стоит постоянно возле дома, остается обращаться в полицию.
«Если жителей что-то не устраивает, они должны обратиться в полицию, можно к участковому или в дежурную часть. И должны сотрудники полиции принять какие-то меры», — сказал начальник отделения организации взаимодействия со СМИ ГУ МВД по Новосибирской области Артем Аверин.
-Керя-Не справедливо с работающими пенсионерами поступают. Зато платим пенсии Израилю Абхазии Латвии Белоруссии...
PA3OPBYМы тут так-то живем с рождения!
лачиновСмешно искать какие то причины и не упоминать главные. Во первых наше правительство намеренно или вынужденно...
DrronumВот это я понимаю патриотизм, вот это импортозамешение!