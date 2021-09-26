АЗС у дома: насколько безопасны мобильные заправки

Небольшие фургоны с топливным резервуаром и пистолетами. Такие передвижные АЗС все чаще наблюдают жители спальных районов. Они не только приезжают по вызову, но и просто стоят возле домов, магазинов и торгуют топливом. Удобно. Но кто контролирует качество топлива и безопасность, и куда жаловаться если мобильная заправка работает как стационарная?

В Новосибирске, по данным справочников, сервисов мобильных заправок пять. Официально вид их деятельности предполагает только доставку топлива.

Цена и качество

Редакция Sibnet.ru протестировала услуги одной из таких компаний. Установив мобильное приложение, водитель указал адрес и госномер автомобиля, заказал 25 литров АИ-92 и оплатил с карты. Через 15 минут позвонил заправщик и сказал, что приедет через 20 минут.

Обычно передвижные АЗС — это LADA Largus фургон со встроенным резервуаром для топлива и пистолетами со счетчиком. Заправщик приехал именно на такой.

При владельце машины заправил автомобиль. Сфотографировал количество литров на экранчике пистолета, а затем отправил на почту водителю вместе с чеком об оплате. Иногда заправляют без хозяина, и в этом случае фото служит доказательством факта заливки бензина.

Цена за литр оказалась на примерно на 1 рубль дешевле, чем на стационарной заправке в этот же день.

«Стоимость связана с тем, что мы покупаем определенный объем топлива и затем фиксируем цену. В отличие от стационарных заправок у нас меньше расходная часть, например, нет налога на имущество. Есть транспортные издержки и зарплаты сотрудников, обслуживание программного комплекса», — прокомментировал Sibnet.ru гендиректор сервиса доставки топлива «Мобильная заправка «Полный бак»» Артем Колыхалов.

В то же время независимые эксперты убеждены, что одна из проблем таких заправок — топливо может быть качественным далеко не всегда. И наличие паспорта, например, от одного из ведущих поставщиков топлива в регионе омского завода «Газпромнефти», не гарантирует качество.

«Есть сомнительные заправки, там тоже висит паспорт качества. Делается это так: человек покупает партию легального топлива, а потом покупает некачественное топливо, которое не соответствует стандарту ЕВРО-5. Но паспорт качества будет висеть», — высказался представитель Авто-Мото Ассоциации Алексей Носов.

По его мнению, в случае мобильных заправок, которые никто не контролирует, соблазн подмешивать некачественный бензин будет больше.

«Мы сдаем топливо на экспертизу и получаем заключения о качестве, на основе этого закупаем бензин. Кроме того, мониторим отзывы клиентов», — сказал руководитель сервиса заправки Колыхалов.

Собеседник привел примеры: «За полтора года было два случая. Один раз жаловались несколько клиентов, мы переговорили с поставщиками бензина, нашли проблему и исправили за пару дней. И месяц назад наш клиент — автопарк — сообщил о проблемах, это были технические ошибки поставщиков, исправили».

Это безопасно?

Колыхалов добавил, что их передвижные АЗС соответствуют требованиям к перевозке опасных грузов (ДОПОГ). А в том, что касается безопасности, то пожарную опасность представляют пары бензина, поэтому на всех машинах установлены антистатическое цепи, чтобы не было антистатического электричества.

«На парковках (в жилых районах) стоят обычные автомобили с баками по 120 литров, почти такие же как наши заправки. А у грузовиков (передвижных АЗС) объемы баков до 400 литров, поэтому никакой опасности в мобильных заправках нет», — заверил собеседник.

Колыхалов отметил, что каждый год количество клиентов растет, потому что многим удобней такой вариант заправки, это экономит время.

Мобильная заправка в Новосибирске Фото: © Алексей Носов

«Не все конторы по доставки топлива одинаково полезны, потому что не все осуществляют доставку топлива. Некоторое из них стоят в одних и тех же местах. Это не доставка топлива, а заправка, на которую не нужна лицензия, и возможно не нужны налоги потому, что непонятно дают чеки или нет», — сказал в свою очередь Носов.

И действительно, жители спальных районов все чаще замечают брендированные машины мобильных заправок, которые изо дня в день часами стоят на одном месте.

При этом двери передвижных АЗС открыты, видны пистолеты и ценники. То есть машины не просто стоят в ожидании вызова, а торгуют топливом «на точке». Расчет преимущественно наличный. Так, например, заправщики передвижной АЗС, которая регулярно стоит у торгового центра в микрорайоне «Чистая слобода», на вопрос клиента про безналичную оплату ответили: «Переводом можно».

Куда жаловаться?

«Мы автомобильные автозаправочные станции не контролируем с 2008 года. Постановление правительства отменило регистрацию данных станций, как опасных, потому что у них объемы хранения менее тысячи тонн», — сообщила Sibnet.ru и.о. начальника профильного отдела Ростехнадзора по СФО Людмила Урусова.

Если жители недовольны соседством с машиной-заправкой, которая постоянно стоит постоянно возле дома, остается обращаться в полицию.

«Если жителей что-то не устраивает, они должны обратиться в полицию, можно к участковому или в дежурную часть. И должны сотрудники полиции принять какие-то меры», — сказал начальник отделения организации взаимодействия со СМИ ГУ МВД по Новосибирской области Артем Аверин.