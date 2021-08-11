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Путин наградил российских призеров Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, спортсменам вручат ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Отмечается, что спортсмены награждены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио».

Олимпийские игры проходили с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций WADA выступали под флагом Олимпийского комитета России. Они завоевали 71 награду, в том числе 20 золотых медалей.

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Спорт #Олимпиада 2020
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urbasik

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suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

med317

А с прививками разве не умирают? Причем не столько от Ковида, сколько от самой прививки. P.s. после 2й...

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???
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