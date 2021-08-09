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Новосибирский ученый получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СО РАН

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» научного руководителя Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, академик Сергей Алексеенко.

Награда вручается академику Алексеенко за большие заслуги в научно-исследовательской деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

Алексеенко – специалист в области теплофизики, энергетики и энергосбережения. Фундаментальные исследования связаны с теплофизическими основами создания современного энергетического и энергосберегающего оборудования.

В прикладном аспекте основные усилия направлены на задачи, связанные с созданием экологически чистой тепловой электростанции (моделирование топочных процессов при сжигании газа, угля и жидкого топлива), разработкой нового типа горелок и методов термической переработки твердых бытовых отходов с одновременной выработкой энергии, разработкой топливных элементов неводородного типа (на боргидратах и алюминии), в том числе – портативных.

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Новосибирск #Наука
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