Попова указала срок достижения коллективного иммунитета к Covid

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России пока недостаточен для прекращения циркуляции вируса — достичь его желательно к 1 сентября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в РФ. Конечно же, количество привитых растет, и количество переболевших растет. Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать», — цитирует ТАСС Попову.

По ее словам, «конечно, очень правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября».

На старте массовой вакцинации российские власти поставили цель довести коллективный иммунитет до 60%. В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать способы достижения иммунитета на уровне не менее 80%, эта задача, по словам его заместителя Татьяны Голиковой, должна быть решена к 1 ноября 2021 года.