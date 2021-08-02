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Первый образец новейшего стратега ПАК ДА покажут в 2023 году

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Демонстрационный образец перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), как предполагается, будет собран к 2023 году, сообщил источник в авиастроительной отрасли.

«В настоящее время идет изготовление опытного экземпляра. Предполагается, что демонстрационный образец будет готов к 2023 году», — сказал ТАСС источник.

Замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что эскизный проект самолета ПАК ДА утвержден и ПАО «Туполев» приступило к разработке рабочей конструкторской документации. Затем стало известно, что началось изготовление первого опытного образца нового «стратега!.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации спроектирован по схеме «летающее крыло». В конструкции машины будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология «стелс»).

Самолет будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Машина получит дозвуковую скорость полета.

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