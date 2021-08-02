Беспилотный катамаран исследует дно Байкала

Ученые Иркутского национального исследовательского научного университета (ИРНИТУ) с помощью беспилотного катамарана изучат рельефа дна Байкала. Полученная карта поможет в работе нейтринного телескопа Baikal-GVD, сообщила пресс-служба вуза.

Первую очередь Байкальского нейтринного телескопа запустили в марте. Но на дно озера планируется установить более десяти кластеров, чтобы сравнять мощность с подледным нейтринным телескопом IceCube. Совместное использование приборов поможет провести исследование природного потока нейтрино высоких энергий на всей небесной сфере.

Для того чтобы установить их, понадобится изучить рельеф донной поверхности озера. В 2020 году специалисты исследовали дно до глубины 1,3 тысячи метров. В этот раз работы ведутся на мелководье с помощью роботизированного катамарана.

«Катамаран позволяет производить гидроакустическую съемку на неглубоких участках Байкала. Он может работать в двух средах — на суше и под водой. Аккумуляторы, заряжающиеся от солнечных панелей, позволяют аппарату выполнять мониторинг в течение нескольких дней без перерыва», — объяснил руководитель Байкальского проекта, член-корреспондент РАН Григорий Домогацкий.

Ученые обследуют достаточно большую площадь, и составить карту донной поверхности. Зная особенности подводного рельефа, сотрудники Института ядерных исследований смогут снизить риски, избежать многих неожиданностей и более точно рассчитать метраж кабеля для дальнейших работ.