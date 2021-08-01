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Истребитель Су-35С упал в Охотское море

Источник:
ТАСС
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Самолет Су-35С упал в Охотское море в Хабаровском крае в результате отказа двигателя при выполнении учебно-тренировочного полета, летчик катапультировался, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«В Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С», — говорится в сообщении.

Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. «Угрозы здоровью летчика нет», — уточнили ТАСС в Восточном военной округе.

В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря. «Расследование происшествия проводит комиссия Восточного военного округа», — сказали в ВВО.

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