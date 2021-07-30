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Школьница в Хакасии ушла встречать коров и пропала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Хакасии

Школьница в Таштыпском районе Хакасии ушла встречать коров с выпаса в четверг и пропала, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского ГУ МВД.

По данным полиции, в четверг 16-летняя девушка вышла из дома в деревне Карагай и исчезла. Она отправилась встречать коров с выпасов.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, длинные темные волосы. Была одета в синие джинсы, красную футболку и тапочки. Всех, кто знает что-то о местонахождении девушки, просят обратиться в полицию.

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Топ комментариев

cre

6 лет никто ничего не замечал?

putil-sergej

никогда такого не было и вот опять.

turan601

slavaynin дай свою краткую биографию, напиши хотя бы кем ты работаешь? или хотя бы с какой ты планеты

Nik3316

что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...
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