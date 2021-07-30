Школьница в Хакасии ушла встречать коров и пропала

Фото: © ГУ МВД по Хакасии
Школьница в Таштыпском районе Хакасии ушла встречать коров с выпаса в четверг и пропала, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского ГУ МВД.
По данным полиции, в четверг 16-летняя девушка вышла из дома в деревне Карагай и исчезла. Она отправилась встречать коров с выпасов.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, длинные темные волосы. Была одета в синие джинсы, красную футболку и тапочки. Всех, кто знает что-то о местонахождении девушки, просят обратиться в полицию.
cre6 лет никто ничего не замечал?
putil-sergejникогда такого не было и вот опять.
turan601slavaynin дай свою краткую биографию, напиши хотя бы кем ты работаешь? или хотя бы с какой ты планеты
Nik3316что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...