Россию попросили защитить Армению от Азербайджана

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал Москву разместить российских военных вдоль всей границы республики с Азербайджаном.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, думаю, есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорных пунктов российских пограничников, что позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений», — цитирует РИА Новость Пашиняна.

Накануне Ереван заявил о трех погибших и пяти раненных в результате перестрелки на границе, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.

После этого началась демаркация рубежей, вылившаяся в очередной кризис, пик которого пришелся на май.