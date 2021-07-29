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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россию попросили защитить Армению от Азербайджана

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал Москву разместить российских военных вдоль всей границы республики с Азербайджаном.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, думаю, есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорных пунктов российских пограничников, что позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений», — цитирует РИА Новость Пашиняна.

Накануне Ереван заявил о трех погибших и пяти раненных в результате перестрелки на границе, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.

После этого началась демаркация рубежей, вылившаяся в очередной кризис, пик которого пришелся на май.
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Топ комментариев

corrector

"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...

Иркут 69

Когда инфляция захлестывает российский рынок - это "отрицательный рост"... когда отечественные помидоры...

zamesss

Сказки опять рассказывает Володя. Реальное положение ему видимо неизвестно да и не интересно, всё взлетело...

urbasik

Надо бы Курдов по вооружать.для смирения.
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