КНДР провела первые учения по нанесению ядерного контрудара

Учения КНДР по нанесению условного ядерного контрудара из РСЗО калибра 600 миллиметров

КНДР провела первые учения по нанесению условного ядерного контрудара с применением реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров, говорится в сообщении Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Учения прошли под руководством лидера страны Ким Чен Ына. В них была задействована система «Курок ядерного оружия». На маневрах была запущена система «Вулканическая тревога», которую включают в «максимальной ядерной кризисной ситуации», сказано в сообщении.

По данным ЦТАК, в ходе маневров бойцы подразделения, на вооружении которого стоят крупнокалиберные реактивные системы, ударили «по врагу» снарядами с имитацией ядерной боеголовки поразили цель, расположенную на острове на расстоянии 352 километра.

Учения стали предупреждением для врагов, предпринимающих конфронтационные военные действия против КНДР, заявило ЦТАК. Среди них агентство назвало США и «маньяков войны» из Южной Кореи.