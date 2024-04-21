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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

The New York Times перечислила слабые места Украины

Источник:
The New York Times
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Бедственное положение Украины усугубляют три главных проблемы — снарядный голод, нехватка солдат и крайне ослабленная система противовоздушной обороны, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на украинских и натовских военных.

«Россия наращивает темпы наступления, каждая из этих проблем усугубляет все прочие недостатки и повышает риск прорыва украинской обороны российскими войсками», — отмечает обозреватель NYT Марк Сантора.

По словам командующего силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, Россия уже очень скоро сможет выстреливать по 10 снарядов на каждый украинский снаряд. «Если одна сторона стреляет, а другая не может ей ответить, сторона, которая не может стрелять в ответ, потерпит поражение», — заявил генерал.

Украинский генерал Юрий Содоль нарисовал мрачную картину относительно нехватки людей. По его словам, отделение из 10 солдат обороняет полосу шириной 100 метров. «Но если в отделении только два солдата, они могут оборонять 20 метров линии фронта. Кто будет прикрывать остальные 80 метров?» — задал он риторический вопрос.

Ослабление противовоздушной обороны также позволяет России добиваться больших успехов при нанесении ударов по важнейшей инфраструктуре, говорится в докладе Института изучения войны. Киев не питает особых иллюзий, понимая, что без современных западных систем ПВО Украина окажется в беде, констатирует Сантора.

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