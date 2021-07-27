Один элемент выдаст скрытый патруль ГИБДД

Инспекторы ГИБДД ведут скрытое патрулирование на ведомственных Ford Focus без опознавательных знаков. Отличить их в общем потоке машин можно только по специальному видеооборудованию.

«Единственный элемент, который может выдавать принадлежность машины полиции — это специальное видеооборудование, установленное на передней панели в салоне», — пишет издание Autonews.

Скрытое патрулирование помогает наладить более полный контроль за дорожной ситуацией в городе, объяснили в полиции. Например, водители уже знают о местах установки камер и заранее сбрасывают скорость.

«В основном (скрытый патруль) нацелен на выявление так называемых «мажоров» и «неадекватов», которые агрессивно ведут себя на дороге, устраивают «шашечки» при перестроении», — комментировал глава ГИБДД Михаил Черников.