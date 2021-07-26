Холодный фронт изменит погоду в Новосибирске

Ливень с градом прошел в Новосибирске в понедельник. Ближайшая ночь будет дождливой, последующие дни ожидаются нежаркими в связи с прохождением холодного атмосферного фронта, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Существенно ослабнет жара после прохождения холодного атмосферного фронта, которое сегодня в ночь мы ожидаем», – сказала синоптик.

По словам Виноградовой, ночью вероятны дождь с грозой, порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура будет на уровне 15-17 градусов в Новосибирске и 11-13 в пригороде. Днем ожидается 20-22 градусов тепла, ветер ослабнет.

В среду будет преимущественно без осадков. Ночью – 11-13, днем – 20-22 градусов. В четверг днем возможны кратковременный дождь с грозой. Ночные температуры будут на уровне 11-13, дневные – 23-25 градусов.