НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Холодный фронт изменит погоду в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
313 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ливень с градом прошел в Новосибирске в понедельник. Ближайшая ночь будет дождливой, последующие дни ожидаются нежаркими в связи с прохождением холодного атмосферного фронта, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Существенно ослабнет жара после прохождения холодного атмосферного фронта, которое сегодня в ночь мы ожидаем», – сказала синоптик.

По словам Виноградовой, ночью вероятны дождь с грозой, порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура будет на уровне 15-17 градусов в Новосибирске и 11-13 в пригороде. Днем ожидается 20-22 градусов тепла, ветер ослабнет.

В среду будет преимущественно без осадков. Ночью – 11-13, днем – 20-22 градусов. В четверг днем возможны кратковременный дождь с грозой. Ночные температуры будут на уровне 11-13, дневные – 23-25 градусов.

Еще по теме
Умеренно теплая погода установится в Забайкалье
Экстренное предупреждение объявили в Новосибирске из-за непогоды
Похолодание придет в Западную Сибирь
Рекордные морозы накрыли Африку
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Вспышка COVID-19 произошла в детском лагере на Алтае
Авиазавод в Улан-Удэ изготовит 16 офшорных вертолета для «Газпрома»
Холодный фронт изменит погоду в Новосибирске
Двухлетняя девочка в Бурятии утонула в емкости с водой
Самое популярное
«Десятка» получит уникальную функцию Windows 11
Путин указал на самый бессмысленный способ борьбы с Covid
NILETTO стал супергероем в новом клипе
Трансляцию парада ко Дню Военно-Морского Флота покажет Первый канал
Обсуждение (0)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

west_nik

Вопрос завис в воздухе : какого лешего говорилось о добровольной вакцинации??? - если все равно всех...

urbasik

Надо тренироваться кидать тротуарную плитку!Булыжник — оружие пролетариата ..

senik

Огласите весь список своих претензий. Ну что бы один раз отправить и покончить со всеми претензиями.

Uynachalnica

А ПФР, в ответ на это, приведет 1000 способов, как вам добыть губозакаточную машинку!
Sibnet.Ru