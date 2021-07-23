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Лавров заявил о попытках создать пояс нестабильности у России

Источник:
РИА Новости
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Запад стремиться расшатать ситуацию вокруг России, в том числе с помощью фейков, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор "либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией"», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Россию и территории вокруг нее стараются осваивать военным и экономическим образом, добавил дипломат. «Окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран», — пояснил он.

Лавров подчеркнул, что эта линия Запада самым ярким образом проявилась на Украине, а в последние месяцы методики цветных революций попробовали «обкатать» и в Белоруссии. Также, по его словам, США и страны ЕС развернули геополитическую борьбу за Молдавию, не гнушаясь открытой пропаганды во время предвыборной кампании.

«Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги свое присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье», — заключил глава МИД.

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jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.

Alaxel

Он готовил это несколько месяцев и взял с собой подельника, а был невменяем только в момент преступления?...
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