НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт предрек доллару окончание «золотых дней»

Источник:
Sibnet.ru
227 1
Фото: © Sibnet.ru

Доллар все реже используется в торговых операциях между странами, многие уже сейчас предпочитают национальные валюты. А в ближайшие 50 лет доминирование американской валюты ослабнет, сообщил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Сейчас США — первая экономика мира, а доллар — их главный товар. Поэтому рассчитывать в ближайшие годы на слабость американской валюты не стоит, сообщил ранее Sibnet.ru директор казначейства РГС Банка Владимир Волков.

Но уже сейчас доллар все меньше и меньше фигурирует в торговых операциях между странами — многие предпочитают проводить торговые сделки в своих валютах, отметил Коган.

«Также нужно отметить, что появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах стали событиями, серьезно повлиявшими на господствующее положение доллара», — цитирует Когана РИА Новости.

По прогнозам финансиста, Еврозона и Китай могут подвинуть доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет. По мнению Когана, в ближайшие десятилетия ключевой мировой валютой может стать юань — многие государства видят в нем достойную альтернативу американской валюте.

Еще по теме
Продажи кнопочных телефонов выросли в России
Российский рубль измерили в бургерах
Новосибирцы стали в восемь раз чаще ездить на такси
Мошенники придумали новую «легенду» для обмана
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Обязательную вакцинацию ввели в Алтайском крае
Ледник Малый Актру закрыли для туристов на Алтае
Первый съезд сказителей и хоомеджи пройдет в Туве
Паводок снес 10 мостов и затопил дома в Забайкалье
Самое популярное
Жесткий фильм «Третья волна» про COVID-19 опубликован на Youtube
Сериал «Хозяйка горы» со Снаткиной выходит на канале «Россия»
Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина
Польша сорвала саммит ЕС с Россией и совершила роковую ошибку
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

pepelmetal

О, капитан чикушка раскодировался

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))
Sibnet.Ru