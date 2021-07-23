Эксперт предрек доллару окончание «золотых дней»

Доллар все реже используется в торговых операциях между странами, многие уже сейчас предпочитают национальные валюты. А в ближайшие 50 лет доминирование американской валюты ослабнет, сообщил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Сейчас США — первая экономика мира, а доллар — их главный товар. Поэтому рассчитывать в ближайшие годы на слабость американской валюты не стоит, сообщил ранее Sibnet.ru директор казначейства РГС Банка Владимир Волков.
Но уже сейчас доллар все меньше и меньше фигурирует в торговых операциях между странами — многие предпочитают проводить торговые сделки в своих валютах, отметил Коган.
«Также нужно отметить, что появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах стали событиями, серьезно повлиявшими на господствующее положение доллара», — цитирует Когана РИА Новости.
По прогнозам финансиста, Еврозона и Китай могут подвинуть доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет. По мнению Когана, в ближайшие десятилетия ключевой мировой валютой может стать юань — многие государства видят в нем достойную альтернативу американской валюте.
jeryakobСамый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.
pepelmetalО, капитан чикушка раскодировался
WSG0600-164-164Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.
AlhazredЕхай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))