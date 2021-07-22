Эксперты назвали самые качественные трусы

Роскачество провело исследование женских трусов, которые продаются в России, и назвало самые качественные бренды, а также торговые марки, под которыми выпускается продукция с нарушениями.

Эксперты исследовали трусы 20 торговых марок российского и зарубежного производства: Vis-a-vis, Palmetta, Women’secret, Comazo, Uniqlo, Incanto, H&M, «Дикая Орхидея», «Дефиле», Victoria’s Secret, Belle YOU, Oysho, Intimissimi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Tezenis, Triumph, Kiabi, Calvin Klein.

Перед исследованием специалисты провели соцопрос: большинство опрошенных считает, что трусы некомфортные и слишком быстро приходят в негодность. Проведенное исследование подтвердило жалобы покупателей на качество.

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В топ-9 товаров, к которым не возникло замечаний, вошли три российских торговых марки: Palmetta, Comazo, «Дефиле», три марки из Шри-Ланки: Victoria’s Secret, Intimissimi, Calvin Klein, а также китайский Uniqlo, вьетнамский Triumph и H&M из Бангладеш.

Окраска трусов Deseo, Milavitsa, Belle YOU, Women’secret оказалась неустойчивой к поту. В трусах торговой марки Incanto содержание стирола почти в 10 раз превысило норму.

«Стирол используется при обработке синтетики и искусственных материалов. Он может присутствовать в аппретах, которыми покрывается ткань или резинка изделия. Аппреты придают материалам особые свойства, например жесткость, несминаемость, безусадочность, огнестойкость, износоустойчивость или гидрофобность. Но если стирола слишком много, у человека могут возникнуть кожные реакции», – прокомментировал директор по стратегическому развитию Государственного инновационного центра текстильной и легкой промышленности Константин Бандорин.

Показатель гигроскопичности оказался нарушен у девяти торговых марок: такой материал сохраняет влагу на поверхности, что может привести к опрелостям и грибковым заболеваниям. Нарушителями оказались ТМ Incanto, Kiabi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Women’secret, «Дикая орхидея» и Oysho. Воздухопроницаемость оказалась в два раза ниже нормы у трусов Women’secret.