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Как смотреть Wink всей семьей на разных устройствах

Источник:
Sibnet.ru
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Мультискрин на Wink
Фото: © Sibnet.ru
Онлайн-кинотеатр Wink позволяет смотреть фильмы и ТВ одновременно на семи устройствах, при этом не только владельцу аккаунта. Зарегистрированный пользователь может поделиться доступом с друзьями и родственниками.

Wink открывает доступ к 80 тысячам фильмов и сериалов, а также сотням телевизионных каналов, общее количество контента зависит от выбранной подписки. Часть контента можно смотреть бесплатно. Сервис принадлежит Ростелекому, однако работает с интернетом любого провайдера.

Как зарегистрироваться в сервисе

Чтобы начать пользоваться Wink, достаточно ввести номер телефона на приветственном экране. Регистрироваться можно на сайте сервиса, в фирменных приложениях для Android и iOS, а также на Smart-телевизорах.

По умолчанию в приложении Wink есть два профиля: «Основной» и «Детский». При входе в видеосервис пользователю предложат выбрать подходящий. Максимальные права — у основного профиля, с него можно создавать и настраивать другие.

Чтобы создать дополнительный профиль, необходимо нажать «Добавить» на стартовом экране выбора профиля или в разделе «Мое» (личном кабинете). 

Создание дополнительного профиля в Wink

Появится окно с настройками профиля, где нужно написать имя, выбрать аватарку,  установить возрастное ограничение, доступ к определенным каналам, условия покупок, а также при необходимости интервал времени и длительность просмотра. В будущем профиль можно редактировать.

Как работает совместный доступ

Для подключения смартфонов, планшетов, телевизоров, компьютеров, ноутбуков достаточно скачать приложение Wink и авторизоваться по номеру телефона.

Какие устройства можно привязать:

  • Телевизоры с функцией SmartTV
  • Телевизионные приставки Wink+, Android TV и Apple TV
  • Мобильные устройства на Android и iOS
  • ПК и ноутбуки на Windows, Linux и MacOS 

К одному номеру телефона можно подключить от пяти до семи устройств ( в зависимости от условий подключенной услуги). На всех будет доступен оплаченный контент и подписки видеосервиса. При достижении лимита устройств отключить или заменить невозможно только фирменную ТВ-приставку Wink.

Все покупки на всех подключенных к одному аккаунту гаджетах оплачиваются с привязанной банковской карты. Для безопасности при создании профилей можно настроить запрет на покупки по пин-коду.

При входе на разные устройства на каждом можно выбрать один из ранее созданных профилей. Таким образом, можно создать и использовать разные профили для всех членов семьи — с отдельными настройками и нужными ограничениями. 

Но чтобы другие пользователи не могли изменить свои настройки без разрешения, нужно отключить возможность выбора профиля при входе в Wink— убрать соответствующую «галочку» при запуске приложения либо в личном кабинете основного профиля. 

Настройки в Wink

Также стоит установить пин-код на нежелательные операции. Например, приглашенный пользователь может попытаться изменить профиль в разделе «Мое». Ему потребуется ввести код доступа. По умолчанию это 0000, о чем сообщает сам Wink. Целесообразно изменить его на тайный. («Мое»/«Настройки»/«Изменить пин-код»).

Еще один вариант — заходить в Wink с разных устройств в один профиль. Это логично, если на разных гаджетах смотрит один человек, либо все члены семьи взрослые. Но в этом случае все настройки видеосервиса синхронизируются — например, коллекция избранных фильмов и сериалов, любимы телеканалы, незавершенные просмотры.  

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