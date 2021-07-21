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«Автоваз» выпустит пять новых моделей Lada

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Vyacheslav Bukharov

«Автоваз» выпустит пять новых моделей Lada, а также пополнит модельный ряд Renault в ближайшие четыре года, заявил президент «Автоваза» Николя Мор.

«Впереди нас ждут четыре важных года, в течение которых мы выпустим пять новых автомобилей Lada, а также новые модели Renault. Для Lada это новое поколение легендарной Niva и абсолютно новое семейство сегмента B», — цитирует РИА Новости Мора.

Ранее сообщалось, что автопроизводитель выведет бренд Lada в более высокий ценовой сегмент в течение пяти лет и обновит модельный ряд Lada с 2023 по 2026 год. Первым этапом станет выход цен на уровень от 1 миллиона рублей, а вторым — от 1,2 миллиона рублей. Отмечалось, что несмотря на выход в более высокий ценовой сегмент, компания продолжит предлагать прежние модели.

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При этом «Автоваз» к 2025 году перейдет на выпуск автомобилей Lada на глобальной платформе альянса Renault-Nissan. Речь идет об автомобильной платформе CMF-B, на которую также будет переведена румынская Dacia.

«Автоваз» — крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Владельцем автопроизводителя является совместное предприятие Ростеха (32%) и Renault (68%) — Alliance Rostec Auto B.V.

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