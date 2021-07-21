НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Афганистан после ухода США станет для России «камешком в  ботинке»

Источник:
Le Figaro
401 4
Фото: © Минобороны России

США объявили о том, что выводят войска из Афганистана, и этот новый расклад станет для России «камешком в ботинке», отмечают эксперты, опрошенные французским изданием Le Figaro.

Вокруг России становится все больше горячих точек: Украина, Нагорный Карабах, Белоруссия, Киргизия — это ближнее зарубежье России, постсоветское пространство. Так что и Афганистан воспринимается всерьез, считает Игорь Деланоэ из франко-российского центра «Обсерво».

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров «американская миссия провалилась, и мы не заинтересованы в том, чтобы там был хаос, который угрожал бы нашим партнерам в регионе». Уже с мая у границ с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией стали происходить стычки между правительственными силами и движением «Талибан» (запрещено в России).

Среднеазиатские союзники России ждут от нее поддержки и помощи на фоне усложнения ситуации в Афганистане. При этом у России в Таджикистане самая большая военная база за пределами ее границ. «Так что Россия хотела бы, чтобы конфликт не выходил за границы Афганистана», — приводит автор статьи слова Игоря Деланоэ.

Представители движения «Талибан» пообещали Москве, что не станут выходить за границы своей страны, отметил российский политолог Фндор Лукьянов. «Но насколько можно им доверять? Сложно сказать. На мой взгляд, Россия не хотела бы ни вмешиваться напрямую, ни играть в этом большую роль. Советский опыт научил, что лучше не стоит слишком ввязываться в Афганистан», — приводит автор статьи оценку Лукьянова.

В Москве преобладает мнение, что Афганистан — это дополнительный повод для беспокойства России, который ей сейчас совсем не нужен, заключает Le Figaro.

Еще по теме
Нобелевский лауреат высказал возмущение политикой США
Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России
Польша сорвала саммит ЕС с Россией и совершила роковую ошибку
Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Вертолеты России» подпишут с ОАЭ контракт на поставку Ми-171А2
Люди пропали на реке в Горном Алтае
Редкие птенцы-подкидыши успешно вылетели из гнезд в Южной Сибири
Пострадавших в томском Ан-28 выписали из больницы
Самое популярное
Геймер случайно выдал секреты британского танка
Microsoft вернет легендарную скрепку Clippy
Участники нового сезона шоу «Форт Боярд» оказались заложниками Франции
Служба безопасности Украины вызвала на допрос Шойгу
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин потребовал ускорить темпы вакцинации
Афганистан после ухода США станет для России «камешком в  ботинке»
«Автоваз» выпустит пять новых моделей Lada
Мошенники придумали новую «легенду» для обмана
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

О, капитан чикушка раскодировался

jeryakob

Вот же дебилы. Нужно просто цены на фрукты поднять и тогда овощи не такими дорогими покажутся. Лайфхак...

pepelmetal

Пшеки всегда знатно накидывают на вентилятор

Удавиков

очередная показуха перед выборами, популизм власти достал уже
Sibnet.Ru