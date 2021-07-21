Афганистан после ухода США станет для России «камешком в  ботинке»

США объявили о том, что выводят войска из Афганистана, и этот новый расклад станет для России «камешком в ботинке», отмечают эксперты, опрошенные французским изданием Le Figaro.

Вокруг России становится все больше горячих точек: Украина, Нагорный Карабах, Белоруссия, Киргизия — это ближнее зарубежье России, постсоветское пространство. Так что и Афганистан воспринимается всерьез, считает Игорь Деланоэ из франко-российского центра «Обсерво».

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров «американская миссия провалилась, и мы не заинтересованы в том, чтобы там был хаос, который угрожал бы нашим партнерам в регионе». Уже с мая у границ с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией стали происходить стычки между правительственными силами и движением «Талибан» (запрещено в России).

Среднеазиатские союзники России ждут от нее поддержки и помощи на фоне усложнения ситуации в Афганистане. При этом у России в Таджикистане самая большая военная база за пределами ее границ. «Так что Россия хотела бы, чтобы конфликт не выходил за границы Афганистана», — приводит автор статьи слова Игоря Деланоэ.

Представители движения «Талибан» пообещали Москве, что не станут выходить за границы своей страны, отметил российский политолог Фндор Лукьянов. «Но насколько можно им доверять? Сложно сказать. На мой взгляд, Россия не хотела бы ни вмешиваться напрямую, ни играть в этом большую роль. Советский опыт научил, что лучше не стоит слишком ввязываться в Афганистан», — приводит автор статьи оценку Лукьянова.

В Москве преобладает мнение, что Афганистан — это дополнительный повод для беспокойства России, который ей сейчас совсем не нужен, заключает Le Figaro.