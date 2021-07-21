«Вектор» оценил возможность появления в России оспы обезьян

Риск проникновения в Россию оспы обезьян не велик, но специалисты мониторят ситуацию и разрабатывает современные средства профилактики и лечения в ГНЦ «Вектор».
На прошлой неделе американские Центры по контролю и профилактике и департамент здравоохранения штата Техас подтвердили такой диагноз у жителя США, недавно вернувшегося из Нигерии. Для страны этот случай стал первым после почти двадцатилетнего перерыва.
«Несмотря на низкий риск проникновения инфекции на территорию Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение готовности и предотвращение завоза оспы обезьян на территорию страны», — говорится в сообщении.
В «Векторе» разрабатывают современные средства профилактики и лечения инфекции. Продолжаются клинические исследования II-III фазы живой генно-инженерной противооспенной вакцины четвертого поколения. Благодаря точечному отключению шести генов, отвечающих за синтез нежелательных белков, препарат переносится легче и имеет меньше ограничений по использованию, чем уже имеющиеся.
В центре добавили, что еще одна его разработка — противооспенный химический препарат НИОХ-14 — уже успешно прошел доклинические испытания, сейчас идут клинические исследования на 90 добровольцах.
Grossmeister38rusЭти острейшие проблемы при каком президенте возникли ? Уже не смешно
askoltsmitovОстрейшая проблема России - Путин. У меня всё.
MuzykantОчень трудные задачи,за пару десятилетий решить невозможно.Старается изо всех сил,но боюсь,не успеет(всё...
UynachalnicaТут или задачи взяты не по плечу, или математик из него никакой! Больше двадцати лет все их решает и...