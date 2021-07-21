«Вектор» оценил возможность появления в России оспы обезьян

Риск проникновения в Россию оспы обезьян не велик, но специалисты мониторят ситуацию и разрабатывает современные средства профилактики и лечения в ГНЦ «Вектор».

На прошлой неделе американские Центры по контролю и профилактике и департамент здравоохранения штата Техас подтвердили такой диагноз у жителя США, недавно вернувшегося из Нигерии. Для страны этот случай стал первым после почти двадцатилетнего перерыва.

«Несмотря на низкий риск проникновения инфекции на территорию Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение готовности и предотвращение завоза оспы обезьян на территорию страны», — говорится в сообщении.

В «Векторе» разрабатывают современные средства профилактики и лечения инфекции. Продолжаются клинические исследования II-III фазы живой генно-инженерной противооспенной вакцины четвертого поколения. Благодаря точечному отключению шести генов, отвечающих за синтез нежелательных белков, препарат переносится легче и имеет меньше ограничений по использованию, чем уже имеющиеся.

В центре добавили, что еще одна его разработка — противооспенный химический препарат НИОХ-14 — уже успешно прошел доклинические испытания, сейчас идут клинические исследования на 90 добровольцах.