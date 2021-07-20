Часы обратного отсчета к МЧМ-2023 установят в Омске и Новосибирске

Часы обратного отсчета установят в Новосибирске и Омске за 500 дней до Молодежного чемпионата мира по хоккею – 2023.
Как сообщил журналистам во вторник замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник, часы будут установлены «на одной из центральных площадей города».
«Планируется проведение большого праздника», – добавил чиновник.
По словам министра физкультуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, проведение мероприятия в Новосибирске будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.
«Где будут установлены часы, этот вопрос сейчас в проработке. Мы сейчас досогласовываем все нюансы с Федерацией хоккея России. В августе мы будем готовы озвучить, где пройдет мероприятие», – сказал министр.
Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске зимой 2023 года. К чемпионату в этих городах строят новые ледовые арены.
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