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Часы обратного отсчета к МЧМ-2023 установят в Омске и Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Часы обратного отсчета установят в Новосибирске и Омске за 500 дней до Молодежного чемпионата мира по хоккею – 2023.

Как сообщил журналистам во вторник замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник, часы будут установлены «на одной из центральных площадей города».

«Планируется проведение большого праздника», – добавил чиновник.

По словам министра физкультуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, проведение мероприятия в Новосибирске будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.

«Где будут установлены часы, этот вопрос сейчас в проработке. Мы сейчас досогласовываем все нюансы с Федерацией хоккея России. В августе мы будем готовы озвучить, где пройдет мероприятие», – сказал министр.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске зимой 2023 года. К чемпионату в этих городах строят новые ледовые арены.

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Спорт #Хоккей #Город #Спортобъекты
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