Пентагон заявил об угрозе российских гиперзвуковых ракет «Циркон»

Новые российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут привести к дестабилизации обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд, считает официальный представитель Пентагона Джон Кирби

«Новые российские гиперзвуковые ракеты могут потенциально вести к дестабилизации обстановки и создавать значительный риск, потому что они могут нести ядерный заряд. США, в отличие от этого, развивают гиперзвуковое оружие, которое не может применяться в ядерном оснащении», — цитирует ТАСС Кирби.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря, скорость полета составила семь Махов, дальность — свыше 350 километров.

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России.