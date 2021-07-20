Глава МОК раскрыл затраты на организацию Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) инвестировал 1,7 миллиарда долларов в организацию Олимпиады и Паралимпиады в Токио, заявил глава МОК Томас Бах.

В Токио во вторник открылась 138-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК), которая предшествует летним Олимпийским играм в столице Японии. Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада – с 24 августа по 5 сентября.

«Главный урок, который мы выносим из пандемии, состоит в том, что теперь мы понимаем: нам нужно больше солидарности внутри нашего общества, больше солидарности между странами. Чтобы сделать мир лучшим местом, нужно начать с себя. И олимпийская повестка-2020+5 показывает, как мы это делаем. Мы выполняем свои обязательства, мы реинвестируем 90% нашей прибыли на благо спортсменов всего мира, а это около 5 миллиардов долларов», — сказал Бах.

Он отметил, что они внесли 1,7 миллиарда долларов в успех Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.