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Глава МОК раскрыл затраты на организацию Олимпиады в Токио

Источник:
РИА Спорт
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Фото: © wikipedia/commons/2/2d/Tokyo_2020_Olympics_in_Ariake%2C_signs_2.jpg

Международный олимпийский комитет (МОК) инвестировал 1,7 миллиарда долларов в организацию Олимпиады и Паралимпиады в Токио, заявил глава МОК Томас Бах.

В Токио во вторник открылась 138-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК), которая предшествует летним Олимпийским играм в столице Японии. Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада – с 24 августа по 5 сентября.

«Главный урок, который мы выносим из пандемии, состоит в том, что теперь мы понимаем: нам нужно больше солидарности внутри нашего общества, больше солидарности между странами. Чтобы сделать мир лучшим местом, нужно начать с себя. И олимпийская повестка-2020+5 показывает, как мы это делаем. Мы выполняем свои обязательства, мы реинвестируем 90% нашей прибыли на благо спортсменов всего мира, а это около 5 миллиардов долларов», — сказал Бах.

Он отметил, что они внесли 1,7 миллиарда долларов в успех Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

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ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

WSG0600-164-164

А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.
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