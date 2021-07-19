Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов

Премьер-министр Михаил Мишустин определил кураторов регионов из числа вице-премьеров. О том, что подход к работе с территориями изменится, сообщил во время прямой линии 30 июня президент Владимир Путин

Распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано, сообщил РБК источник в аппарате правительства.

Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа. Сейчас в правительстве она отвечает за недропользование, лесное хозяйство и экологию. «В Сибири сосредоточены основные топливно-энергетические и лесные богатства, но остро стоит вопрос сохранения экологического баланса», — сказал источник. Он добавил, что вице-премьер родилась в Сибири и хорошо знает округ.

Татьяна Голикова, отвечающая за здравоохранение и образование, будет курировать Северо-Западный федеральный округ. Курирующий в правительстве работу Минфина Дмитрий Григоренко будет отвечать за Центральный федеральный округ.

Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока. Юрий Борисов, отвечающий за промышленность и оборонку, будет курировать Уральский федеральный округ, в экономике которого ведущее место занимают именно промышленное производство и основные предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Вице-премьер по ТЭКу Александр Новак станет куратором Северного Кавказа. Марат Хуснуллин, курирующий сейчас в правительстве Крым, будет отвечать за весь Южный федеральный округ. Дмитрий Чернышенко, отвечающий за цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие, станет куратором Приволжского федерального округа