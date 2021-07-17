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Геймер случайно выдал секреты британского танка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Army

Один из пользователей выложил в Сети засекреченный документ с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы улучшить точность его дизайна в компьютерной игре War Thunder.

Геймер опубликовал на форуме выдержки из засекреченного документа — пособия по техническому обслуживанию военной техники (AESP), чтобы доказать разработчикам игры ошибку при моделировании танка, пишет UK DefenceJournal.

При этом некоторые части текста на опубликованном документе были затемнены, также был зачеркнут гриф секретности «для ограниченного пользования». Пользователь уверял, что данную информацию можно распространять.

После публикации разработчики отказались обсуждать документ, вскоре он был удален. Модератор форума уточнил, что у них имеется письменное подтверждение от британского министерства обороны, что этот документ по-прежнему засекречен.

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Игры #Экшены #Оружие
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