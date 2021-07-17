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Тува ввела полный локдаун

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Власти Тувы запретили передвижение граждан без производственной необходимости, передвижение детей до 14 лет без взрослых и приостановили деятельность ряда организаций, сообщает пресс-служба правительства Тувы.

«Запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения — без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики», — говорится в сообщении.

Власти приостановили деятельность туристических агентств и организаций, запретили проведение выставок и конференций, а также временно приостановили работу предприятий по оказанию бытовых услуг населению, включая фирмы, оказывающие услуги стирки, химчистки, парикмахерские и салоны красоты.

Также в республике прекращают работу вещевые рынки, уличная торговля и ярмарки, торговля через автоматы, работа парков и игровых зон. Запрещена розничная торговля автомобилями, мотоциклами, запчастями, ювелирными изделиями, одеждой, обувью, посудой и текстилем. Будут работать аптеки, салоны сотовой связи, магазины с товарами первой необходимости.

Согласно данным на сайте правительства Тувы, последний месяц наблюдается значительный прирост заболеваемости COVID-19. Сейчас в стационарных госпиталях в Кызыле лечатся 1384 больных, в тяжелом состоянии находится 250 человек.

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nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

jeryakob

Не спрашивайте его больше о ценах. Он только в одну сторону может решать такие проблемы
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