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Пассажирский Ан-28 пропал с радаров в Томской области

Источник:
ТАСС
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Фото: © Pavel Adzhigildaev / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пассажирский самолет Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» пропал с радаров в Томской области, сообщил источник в авиационных службах.

На борту по разным данным находятся от 13 до 17 человек, в том числе четверо детей. «Самолет пропал с радара в Бакчарском районе. У него сработал аварийный маяк. На борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Трое из них — это экипаж», — сказал ТАСС источник.

Найден пропавший с радаров Ан-28

По его словам, установлены координаты возможного местонахождения Ан-28. «Зарегистрировано срабатывание аварийного маяка Ан-28, по предварительным данным, координаты предполагаемого места находятся в районе села Бачкар», — сказал собеседник агентства.

В Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу с радаров Ан-28. Самолет принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал рейс по маршруту Кедровый — Томск. На его поиски отправлен вертолет Ми-8 Росавиации.

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