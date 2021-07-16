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Найден пропавший в Томской области Ан-28 с пассажирами на борту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Oleg V. Belyakov / CC BY-SA 3.0

Пассажирский самолет Ан-28, пропавший с радаров в Томской области, обнаружен. Экипаж и пассажиры живы, сообщил представитель авиакомпании «Сила».

«Все члены экипажа и пассажиры живы», — цитирует «Интерфакс» представителя компании.

В пятницу в 17.00 по местному времени (13.00 мск) от диспетчера координационного центра поиска и спасения поступило сообщение о том, что у самолета Ан-28 принадлежащего авиакомпании ООО «Сила» сработал аварийный маяк. Борт следовал по маршруту Кедровый - Томск. На борту АН-28 находилось 15 взрослых, из них два ребенка и четыре члена экипажа.

Маяк сработал над Бакчарским районом в 15 километрах от населенного пункта Центральный. После этого сигнал самолета пропал с радаров. На поиски вылетели вертолеты Ми-8. Самолет обнаружили. Он свершил жесткую посадку. По предварительным данным, все живы. Ближайшая больница готова принять пострадавших, если они будут.

После пропажи самолета Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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