Аналитики подсчитали затраты россиян на продукты

Большая часть жителей страны тратит на продукты 60% ежемесячного заработка. Россияне считают, что за рост цен на полках в магазинах ответственны спекулянты и торговые Сети, сообщил Аналитический центр университета «Синергия».
Реальные доходы россиян в первом квартале 2021 года упали на 3,6% в годовом выражении, а продукты питания подорожали на 8,07%, алкоголь — на 2,33%. Сейчас, по данным опроса, большая часть россиян вынуждена оставлять львиную долю заработка в продуктовых магазинах.
«60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, а у 14,8% — примерно треть. Еще 8,8% тратят на еду не более 20% своего бюджета», — цитирует ТАСС аналитиков.
На рост цен на продукты обратили внимание 96,3% респондентов. По их мнению, заметнее всего подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительные масла. В меньшей степени россияне ощутили увеличение стоимости рыбы, сахара, зерновых и макаронных изделий.
По мнению опрошенных, ответственность за рост цен в первую очередь несут спекулянты (32,8%) и торговые сети (26,3%). Более 77% респондентов ожидают роста продуктовых цен в ближайшем месяце. И только 1,4% верят в скорое снижение ценников в магазинах.
~ST~так вот оно кто был против новой конституции
Гаврило ПринципХоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...
Maniac.Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....
UynachalnicaЯблочному январских и майских праздников не хватило? Повсеместный карантин с гособеспечением вводить...