Аналитики подсчитали затраты россиян на продукты

Большая часть жителей страны тратит на продукты 60% ежемесячного заработка. Россияне считают, что за рост цен на полках в магазинах ответственны спекулянты и торговые Сети, сообщил Аналитический центр университета «Синергия».

Реальные доходы россиян в первом квартале 2021 года упали на 3,6% в годовом выражении, а продукты питания подорожали на 8,07%, алкоголь — на 2,33%. Сейчас, по данным опроса, большая часть россиян вынуждена оставлять львиную долю заработка в продуктовых магазинах.

«60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, а у 14,8% — примерно треть. Еще 8,8% тратят на еду не более 20% своего бюджета», — цитирует ТАСС аналитиков.

На рост цен на продукты обратили внимание 96,3% респондентов. По их мнению, заметнее всего подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительные масла. В меньшей степени россияне ощутили увеличение стоимости рыбы, сахара, зерновых и макаронных изделий.

По мнению опрошенных, ответственность за рост цен в первую очередь несут спекулянты (32,8%) и торговые сети (26,3%). Более 77% респондентов ожидают роста продуктовых цен в ближайшем месяце. И только 1,4% верят в скорое снижение ценников в магазинах.