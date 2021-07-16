Экс-полицейский пойдет под суд за взятку новогодней елкой

Полицейский в Новосибирской области предстанет перед судом за взятку, по версии следствия, он получил от местного жителя за покровительство 33 тысячи рублей и новогоднюю елку.

По данным регионального СУ СКР, в декабре 2020 года к замначальника территориального отдела полиции обратился гражданин, который хотел развивать незаконный бизнес и хотел, чтобы полицейский покровительствовал ему.

Обвиняемого задержали 3 января при передаче денег в сумме 33 тысяч рублей, а также новогодней елки. Его отпустили под подписку о невыезде. Вину он признал частично, экс-полицейскому грозит до шести лет колонии.