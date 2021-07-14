Сибирские вузы вошли в топ по числу успешных выпускников

Аналитики подготовили рейтинг вузов России по успешности трудоустройства выпускников, в топ вошли учебные заведения Красноярска, Новосибирска, Томска, Барнаула и Иркутска.

Аналитики HH.ru проанализировали резюме тех, кто недавно выпустился из крупных российских вузов. Исследователи изучили зарплатные ожидания и количество выпускников этих вузов в разные годы, а также число управленцев и представителей высшего менеджмента.

Первую строчку в рейтинге занял Уральский федеральный университет. Среди сибирских вузов лучшим стал расположенный в Красноярске Сибирский федеральный университет, он занял шестое место.

Среди новосибирских высших учебных заведений в первую двадцатку вошли два вуза – НГТУ и НГУ (седьмое и 13 места соответственно). В топ-20 попали еще четыре сибирских вуза: ТПУ, АлтГТУ, ТГУ и ИрГТУ.