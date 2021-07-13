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Девушка-хакер взломала игру Resident Evil Village

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Capcom

Девушка-хакер под ником EMPRESS взломала игру Resident Evil Village, которая была защищена технологией Denuvo v.11, об этом она сообщила в своем Twitter. Игра была недоступна пиратам в течение двух месяцев после релиза.

Примечательно, что взломанная версия работает намного стабильнее официальной, это обнаружили первые игроки — видимо, положительно повлияло удаление защиты, которая серьезно нагружает процессор компьютера.

Теперь девушка займется взломом Star Wars Battlefront 2 и всех вышедших дополнений. Ранее она сумела взломать Assassin's Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2, Death Stranding и другие громкие проекты, после чего получила широкую известность.

Resident Evil Village от компании Capcom является сюжетным продолжением Resident Evil 7: Biohazard. Пользователи Steam высоко оценили игру, проект также получил положительные отзывы критиков.

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