Украине вместо российского газа пообещали «зеленую» энергию

Украина в связи со скорым запуском газопровода «Северный поток — 2» судорожно новую ищет новую экономическую модель — Евросоюз и Германия придумали для Киева новое направление развитие, пишет немецкое издание Handelsblatt.

«Золотые годы транзита газа, от которого страна раньше получала значительную часть своих доходов, закончились. В будущем Россия будет поставлять в Западную Европу меньше газа через Украину, и доходы от транзитных пошлин снизятся. Причина — "Северный поток-2", российско-германский газопровод, с которым Киев ведет упорную борьбу», — отмечает авто статьи.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что ЕС и правительство Германии сосредоточены на том, чтобы сделать Украину партнером в переходе на альтернативные источники энергии.

«Украина должна стать поставщиком водорода для Европы. Этот план вызывает особенно большой интерес в Берлине. Потому что правительство Германии находится в сложном положении. Оно по-прежнему поддерживает "Северный поток — 2", но должно пойти навстречу Украине, чтобы ослабить давление санкций со стороны Вашингтона, — уточняет издание.

Кроме того, по мнению автора статьи, Украина также «обладает значительным потенциалом для производства солнечной энергии» и «большим потенциалом в ветроэнергетике».