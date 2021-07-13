Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает

Керлингистка Анна Сидорова написала, что из-за секса у спортсменок меньше сил и снижена мышечная чувствительность.
Сидорова — серебряный и четырежды бронзовый призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, восьмикратная чемпионка России, участница Олимпийских игр 2010 и 2014 годов.
«Среди моих знакомых керлингистов секс перед играми мешает: становится меньше сил и теряется тонкая мышечная чувствительность, которая в нашем виде спорта очень важна», — написала Сидорова в комментарии под постом синхронистки Аллы Шишкиной о сексе.
Шишкина написала в Instagram о том, что секс перед стартом не всегда вреден для спортсменов. В некоторых видах, например, гольф и керлинг, это помогает.
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