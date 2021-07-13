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Выпавшую из топа грудь Бузовой высмеяли в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию в коротком белом томе, из-под которого виднеется ее грудь. Поклонников артистки снимок развеселил.

«Чтобы лента была красочной и летней, главное успеть сфоткаться днем, желательно до съемок, потому что потом либо некогда, либо уже холодно», — подписала Бузова под фотографией, на которой греется на солнце в коротком белом топе и черных шортах.

Фото: © buzova86, instagram.com/buzova86

Снимок вызвал у многих подписчиков насмешки. В комментариях пользователи Сети сравнили топ с детским, и решили, что Бузова специально выбрала элемент одежды меньше размером, чтобы грудь казалась больше.


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