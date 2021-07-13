Выпавшую из топа грудь Бузовой высмеяли в Сети

Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию в коротком
белом томе, из-под которого виднеется ее грудь. Поклонников артистки снимок
развеселил.
«Чтобы лента была красочной и летней, главное успеть
сфоткаться днем, желательно до съемок, потому что потом либо некогда, либо уже
холодно», — подписала Бузова под фотографией, на которой греется на солнце в
коротком белом топе и черных шортах.
Снимок вызвал у многих подписчиков насмешки. В комментариях
пользователи Сети сравнили топ с детским, и решили, что Бузова специально
выбрала элемент одежды меньше размером, чтобы грудь казалась больше.