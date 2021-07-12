Сергей Зверев снял клип на гимн Бурятии

Стилист и шоумен Сергей Зверев, намеренный баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии, снял клип на гимн республики. На своей странице в Instagram он объяснил, что об этом его попросили поклонники.

Зверев в среду на пресс-конференции объявил о намерении баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленые» кандидатом от республики Бурятия. А в воскресенье на своей странице в Instagram выложил клип на гимн республики.

«Земляки просили меня, чтобы я снял клип на гимн Бурятии. И эту просьбу я вместе с командой выполнил», — отчитался шоумен.

Впервые Зверев сообщил о намерении участвовать в «думских» выборах в январе. По его словам, об этом его просили подписчики. Ранее стилист активно выступал в защиту Байкала и даже выходил на одиночный пикет к стенам Кремля, требуя остановить строительство завода по розливу воды в Иркутской области.

Выборы в Госдуму должны состояться в сентябре 2021 года. Они пройдут по смешанной системе. Половина мест — по партийным спискам, когда партии выдвигают своих кандидатов. Другая половина — по одномандатным округам, когда могут выдвигаться кандидаты, как от партий, так и самовыдвиженцы.