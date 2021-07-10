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Полицейский после отказа от секса разослал интимные фото школьницы

Источник:
Life
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Фото: © Sibnet.ru

Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника полиции в Туле, его подозревают в развратных действиях сексуального характера в отношении школьницы, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 32-летний капитан полиции в соцсетях убедил 13-летнюю школьницу прислать ему интимные фотографии. После получения снимков мужчина предложил девочке заняться сексом.

Полицейский озвучил ультиматум — или школьница вступит в интимную связь, или ее друзья увидят откровенные фотографии. Девушка ответила отказом, тогда сотрудник правоохранительных органов разослал фотографии знакомым школьницы.

После этого родители девушки обратились в полицию. Мужчину вычислили после изучения данных IP-адресов, с которых он заходил в интернет. Его задержали, сразу после этого капитана также уволили из органов.

Дело в отношении мужчины возбуждено по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») и части 1 статьи 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

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