Автоэксперт предупредил об опасной вежливости за рулем

Излишняя вежливость на дороге может стать причиной аварии, например, при пропуске пешехода или другого автомобиля, высказался автомобильный эксперт Егор Васильев.

Один из случаев — когда водитель с высокой социальной ответственностью решает пропустить человека на дороге, где не предусмотрен пешеходный переход.

«Однако он не учитывает того, что двигающиеся за ним автомобили не ожидают подобных действий с его стороны. В результате происходит ДТП, в котором может пострадать и пешеход», — цитирует Васильева агентство «Прайм».

Другая ситуация — водитель, двигающийся по главной дороге, вдруг решает уступить право приоритетного проезда автомобилю, подъезжающему со второстепенной. Соблюдение скоростного режима должно не только соответствовать ПДД, но и «находиться в гармонии с общей логикой дорожного движения».

Например, если на трассе, где можно двигаться со скоростью 90 километров в час, появляется автомобиль, скорость которого составляет 30, то для остальных водителей он превращается «практически в неподвижную помеху, от которой нужно уворачиваться».

Такая вежливость, по словам Васильева, скорее, является проявлением неуверенности при управлении машиной, которая возникает от недостатка мастерства и опыта.