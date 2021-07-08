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Путин публично поддержал Пашиняна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Выборы в Армении продемонстрировали, что у исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна есть доверие народа, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле

Партия Пашиняна «Гражданский договор» одержала впечатляющую победу на парламентских выборах 20 июня, сформировав устойчивое большинство с результатом 53,92%

«Хочу еще раз, уже лично, поздравить вас с результатами выборов. Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа», — заявил Путин.

Он пояснил, что имеет в виду, что «такие сложные, острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать». «А для этого самое важное — иметь доверие народа. Оно у вас есть. Это показано по результатам выборов», — отметил президент России.

Глава российского государства сделал акцент на том, что в сложные моменты для любой страны доверие людей является важнейшим условием для дальнейшего развития.

«Я, действительно, искренне вас с этим поздравляю, надеюсь, что мы сможем с вами так вот формально и неформально за обедом рабочим поговорить по всем вопросам, которые мы так подробно обсуждали в последнее время и которые требуют нашего решения», — сказал Путин.

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Политика #Мир #Россия
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