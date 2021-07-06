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Водители описали идеальный автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Большинство российских водителей идеальным автомобилем надежный внедорожник с бензиновым двигателем, выяснили аналитики компании «СберАвто».

«Автолюбители отдают предпочтение внедорожникам — о своей приверженности этому типу кузова упомянули 38% опрошенных. Идеальный автомобиль, по мнению большинства (58%), должен обладать бензиновым двигателем», — говорится в исследовании.

Среди ключевых характеристик автомобиля россияне выделяют надежность — 84%; комфорт для водителя и пассажиров — 82%; привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания — оба варианта набрали по 51% (в вопросе был доступен множественный выбор).

Лучшими автомобилями водители считают Toyota (19%), Mercedes-Benz (9%), BMW и Volkswagen (обе – 8%), а также Audi (7%).

При этом представления об идеальном автомобиле у жителей крупных городов немного разнятся. Так, например, для жителей Екатеринбурга и Новосибирска идеальный автомобиль — внедорожник Toyota, а для жителей Челябинска и Уфы — внедорожник Volkswagen.

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