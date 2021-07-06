Экс-студент НГТУ пойдет под суд за гибель соперника и девушки

Бывший студент НГТУ предстанет перед судом за убийство знакомого и смерть девушки, которая добровольно ушла из жизни на фоне стресса, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, в 2018-2020 годах обвиняемый встречался с девушкой, «систематически жестоко обращался с ней и унижал ее человеческое достоинство, из-за чего потерпевшая испытывала психические страдания, сопровождавшиеся чувствами унижения и обиды». В конце года молодые люди расстались.

Преступление произошло возле НГТУ в феврале этого года. Студент вуза встретил знакомого, который встречался с его бывшей девушкой и позвал поговорить. При себе у обвиняемого был нож. Он зарезал соперника.

Убийство происходило на глазах других студентов. Они помогли задержать нападавшего, его арестовали. Вину в преступлении он признал частично. В марте не стало и девушки, из-за которой произошел конфликт.

«Потерпевшая 18-летняя девушка покончила жизнь самоубийством в связи с произошедшими событиями, а также ранее возникшей психотравмирующей ситуацией», – сказано в сообщении следствия.

Теперь 23-летний новосибирец предстанет перед областным судом по статьям «Убийство с особой жестокостью» и «Доведение до самоубийства». Ему грозит срок вплоть до пожизненного.