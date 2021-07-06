НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Роспотребнадзор оценил ущерб экономике от коронавируса

Источник:
РИА Новости
143 2
Фото: © Группа компаний S7

Коронавирус в 2020 году ударил по российской экономике почти на триллион рублей, говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб <...> в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», — приводит РИА Новости содержание документа.

Только на лечение больных в стационарах ушло около 183 миллиардов рублей, на тестирования — 108 миллиардов, уточняется в докладе.

Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 миллиардов рублей.

«Целевые ассигнования в сферу здравоохранения были предназначены для строительства инфекционных стационаров, перепрофилирования действующих больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов для диагностики, выявления, профилактики и лечения COVID-19, производства средств индивидуальной защиты, работы лабораторий и мобильных бригад», — отмечается в докладе.

Некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 миллиарда рублей, заключили авторы документа.

С начала пандемии в России выявили 5,6 миллиона случаев инфицирования, почти 138 тысяч человек спасти не удалось.

Еще по теме
Иркутян предупредили о наказании за поддельный сертификат о прививке
Психотерапевт объяснил страх людей перед прививкой от COVID-19
Два Алтая перенесли главные праздники
Мобильный пункт вакцинации заработал в Горно-Алтайске
смотреть все
Экономика #Новости COVID19 #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Неизвестные в Чите устроили смертельную перестрелку
Экс-студент НГТУ пойдет под суд за гибель соперника и девушки
Водитель погиб на встречной полосе в Красноярском крае
Иркутян предупредили о наказании за поддельный сертификат о прививке
Самое популярное
Названа дата выхода продолжения игры «Ведьмак»
Представлен ноутбук отечественной разработки «Гравитон»
Путин подписал указ об единовременной выплате семьям с детьми
Путин отменил обязательный техосмотр
Обсуждение (2)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
6 июля 22:00
(МСК)
Италия
Испания
7 июля 22:00
(МСК)
Англия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
3 июля 22:00
(МСК)
Украина 0
Англия 4
3 июля 19:00
(МСК)
Чехия 1
Дания 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 66 голосов
  • Elenapl5 — 38 голосов
  • MDIMAN — 38 голосов
написать кричалку
Картина дня
Самолет Ан-26 пропал на Камчатке
Володин пожелал, чтобы Путин правил «как можно дольше»
Роспотребнадзор оценил ущерб экономике от коронавируса
Определены сроки роста пенсии по 20 тысяч рублей
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

лачинов

Скорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....
Sibnet.Ru