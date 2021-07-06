Роспотребнадзор оценил ущерб экономике от коронавируса

Коронавирус в 2020 году ударил по российской экономике почти
на триллион рублей, говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения».
«Даже без учета потерь непроизведенного валового
национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной
нетрудоспособности ущерб <...> в стоимостных показателях составил более
997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных
инфекционных болезней», — приводит РИА Новости содержание документа.
Только на лечение больных в стационарах ушло около 183
миллиардов рублей, на тестирования — 108 миллиардов, уточняется в докладе.
Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с
коронавирусом для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее
515 миллиардов рублей.
«Целевые ассигнования в сферу здравоохранения были
предназначены для строительства инфекционных стационаров, перепрофилирования
действующих больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения
оборудования и препаратов для диагностики, выявления, профилактики и лечения
COVID-19, производства средств индивидуальной защиты, работы лабораторий и
мобильных бригад», — отмечается в докладе.
Некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 миллиарда рублей, заключили авторы документа.
С начала пандемии в России выявили 5,6 миллиона случаев инфицирования, почти 138 тысяч человек спасти не удалось.
DrronumНикогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...
нина90Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀
DrronumОпять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!
лачиновСкорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....