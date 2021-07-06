Роспотребнадзор оценил ущерб экономике от коронавируса

Коронавирус в 2020 году ударил по российской экономике почти на триллион рублей, говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб <...> в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», — приводит РИА Новости содержание документа.

Только на лечение больных в стационарах ушло около 183 миллиардов рублей, на тестирования — 108 миллиардов, уточняется в докладе.

Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 миллиардов рублей.

«Целевые ассигнования в сферу здравоохранения были предназначены для строительства инфекционных стационаров, перепрофилирования действующих больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов для диагностики, выявления, профилактики и лечения COVID-19, производства средств индивидуальной защиты, работы лабораторий и мобильных бригад», — отмечается в докладе.

Некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 миллиарда рублей, заключили авторы документа.

С начала пандемии в России выявили 5,6 миллиона случаев инфицирования, почти 138 тысяч человек спасти не удалось.