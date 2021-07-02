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Синоптики дали штормовое предупреждение в Новосибирске и на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сильная жара ожидается в ближайшие дни в Новосибирской области и Алтайском крае, синоптики дали штормовое предупреждение, сообщила журналистам в пятницу начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

По словам Лапчик, в течение ближайших пяти дней в двух сибирских регионах ожидается повышение температуры до 30-34 градусов, поэтому синоптики выпустили штормовое предупреждение.

«Это является, конечно, неблагоприятным фактором и для здоровья людей, и для некоторых отраслей народного хозяйства», – прокомментировала синоптик.

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