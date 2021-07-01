Тайны крушения «Титаника» раскроют на выставке в забайкальском музее

Новая экспозиция в музейно-выставочном центре Забайкальского края «Титаник. Реальная история» откроется в 8 июля. Гости музея смогут разгадать тайну масштабной катастрофы XX века по фотографиям, сообщила пресс-служба

На выставке будут представлены фотодокументы о персонах, непосредственно связанных с лайнером, имена пассажиров, сохранившиеся в истории, а также мистика, окружающая корабль ореолом загадки.

Посетители узнают разные версии гибели судна, послужившие почвой для множества предположений, вплоть до теории заговора.

Выставка «Титаник. Реальная история» начнет свою работу с 8 июля и будет работать до 22 августа.

«Титаник» — крупнейший пассажирский лайнер ХХ века. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года судно потерпело крушение в Северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом. Его гибель стала одной из самых масштабных катастроф ХХ века.