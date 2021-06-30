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Загадочная комета «обстреляла» Землю спиртом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Комета 46P/Виртанена выделила необычное количество метилового спирта во время прохождения рядом с Землей два с половиной года назад, выяснили ученые.

Астрономы, наблюдавшие за кометой, выявили странную особенность космического объекта. Обычно, когда кометы приближаются к Солнцу, замороженное вещество в ядре нагревается, а затем сублимируется.

Такой процесс приводит к появлению комы — облака из газа и пыли, окружающего ядро кометы. Однако 46P/Виртанена нагревается не только из-за прямого действия солнечных лучей, пишет Phys.org.

Оказалось, что температура водяного пара в коме не уменьшалась с расстоянием от ядра, что подразумевает действие загадочного механизма нагрева. По мнению ученых, это объясняется ионизацией молекул в облаке под воздействием солнечного света.

Анализ показал, что в кометном хвосте содержится ацетилен (C2H2), этан (C2H6), метиловый спирт (CH3OH), аммиак (NH3), цианистый водород (HCN) и формальдегид (H2CO). По расчетам, у 46P/Wirtanen одно из самых высоких значений содержания спирта среди всех изученных комет.

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